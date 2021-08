Škandal slovenske diplomatke, Hrvatom zabrusila: Vse bom aretirala

Hrvaški mediji so se razpisali o, ki je na spletnih omrežjih objavila fotografijo svojega ulova v hrvaškem morju v času, ko je ribolov prepovedan. Na opozorila pa je ta nekdanja slovenska diplomatka odgovorila s psovkami.Cirmanova je slovenska diplomatka, ki je vodila pogajanja med hrvaškim približevanjem EU, natančneje vodila je pogajanja na področju notranjih zadev, med letoma 2009 in 2014 pa je bila diplomatka na Hrvaškem. Ne skriva strasti do podmorskega ribolova, z ulovom pa se je pohvalila 5. avgusta ter s tem sprožila negodovanje tistih, ki spoštujejo hrvaške zakone in prepovedi lovljenja kirnj, ki traja od 1. julija do 31. avgusta. Na to so jo opozorili tudi ribiči, ki pa jim je odgovorila nič kaj diplomatsko. Pod javno objavljeno fotografijo ni manjkalo vulgarnega besednjaka in psovk. »Odj**i« in »Ne seri.« To je po poročanju hrvaških medijev odgovorila enemu izmed kritikov in trdila, da ima dovoljenje za ribolov.Morski.hr je objavil tudi pogovor s Cimermanovo, ki je bil po njihovih besedah milo rečeno neobičajen. Pojasnila je, da gre za pet let staro fotografijo, na kateri ima še svetle lase, sedaj pa da ima dolge črne. Dejala je tudi, da ni več diplomatka in da dela v Somaliji, da je polkovnica v vojski ZN in da je bila diplomatka na Hrvaškem med letoma 2009 in 2014. Zatrdila je, da ima PTSM (posttravmatsko stresno motnjo), med intervjujem pa prosila, naj počakajo, da bo lahko spila tableto za pomiritev.Cimermanova je omenila, da je tik pred tem, da dobi hrvaško državljanstvo: »Srce mi joče za to državo. Šla bom na naslednje parlamentarne volitve v Hrvaški in vse bom aretirala.« Pojasnila je, da bo aretirala »ves organizirani kriminal.« Koga je s tem mislila, ni povedala. »Tega vam ne morem povedati, ker sem protiobveščevalka in bi bilo to v nasprotju z mojo pogodbo.« Kot protiobveščevalka naj bi delala neposredno za ZN in Nato.Morski.hr je preveril in ugotovil, da je bila fotografija, na kateri pozira z ribo, prvič objavljena 15. junija 2018, originalne fotografije pa niso dobili, zato ne vedo, od kdaj je.