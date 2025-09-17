Škandal pred obiskom Donalda in Melanie Trump v Veliki Britaniji (VIDEO in FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek prispel na obisk v Združeno kraljestvo, kjer se mu danes obeta kraljevi sprejem. Pred odhodom je hvalil odnose z Londonom kot zelo dobre. Njegov prihod so protestniki pospremili s projiciranjem podob Trumpa in spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina na grad Windsor. Štiri ljudi so aretirali.

FOTO: Phil Noble Reuters

FOTO: Phil Noble Reuters

Trump se kot prvi ameriški predsednik v Združenem kraljestvu mudi na že drugem državniškem obisku. Preden je poletel proti Otoku, je to označil za čast in dejal, da je njegov odnos z Združenim kraljestvom zelo dobe.

Protestniki razvili ogromen transparent

Windsor je bil sicer že zvečer prizorišče protestne akcije, v okviru katere so na enega od stolpov gradu projicirali posnetke Trumpa in spolnega prestopnika Epsteina. Lokalna policija je sporočila, da je aretirala štiri ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Trump se v domovini otepa številnih zgodb o prijateljevanju z Epteinom, ki je leta 2019 še pred sojenjem zaradi spolnega izkoriščanja umrl v zaporu. Britanski premier Keir Starmer je medtem nedavno razrešil veleposlanika v Washingtonu, ko so prišle na dan njegove tesne vezi z Epsteinom.

Še več tisoč nasprotnikov Trumpa in njegove politike pričakujejo danes na protestih v britanski prestolnici.

Kaj pričakuje od srečanja?

»Radi bi videli, če lahko nekoliko izboljšajo trgovinski dogovor (...) rad bi jim pomagal,« je dejal Trump glede dogovora, ki si ga je Združeno kraljestvo maja zagotovilo kot ena od prvih držav in se izognilo najhujšim posledicam Trumpovih carin.

Ob začetku obiska sta strani naznanili obsežen dogovor na področju tehnologije, v okviru katerega bodo ameriška tehnološka podjetja v Veliko Britanijo investirala 31 milijard dolarjev, od tega 22 milijard podjetje Microsoft, med drugim z namenom okrepitve sektorja umetne inteligence.

Državi bosta podpisali tudi dogovor o sodelovanju na področju razvoja jedrske energije.

A po besedah Trumpa je glavni namen obiska srečanje z »njegovim prijateljem«, kraljem Karlom III. »Zelo dobro predstavlja državo, tako eleganten gospod,« je dejal ameriški predsednik, ki ne skriva svojega navdušenja nad monarhijo.

Predsednik, ki ga spremlja soproga Melania, je noč preživel v rezidenci ameriškega veleposlanika Winfield House v Londonu. Sredi dneva ga čaka kraljevi sprejem na gradu Windsor.

Sprejela ga bosta tako kralj kot njegova soproga, kraljica Camilla, ki je v torek zaradi vnetja sinusov izpustila pogreb ene od članic kraljeve družine. Ob pozdravu bosta prisotna tudi princ William in princesa Catherine.

V čast gostu bo odjeknila topovska salva, nebo pa bodo preletela vojaška letala. Vrhunec dneva bo večerni banket, na katerem bosta zbrane nagovorila tako Trump kot Karel.

Starmer bo Trumpa v četrtek sprejel v podeželski rezidenci Chequers. Poleg medsebojnih trgovinskih vprašanj naj bi bilo glavno sporočilo britanske vlade spodbuda ZDA, da ohranijo svojo zavezanost zvezi Nato in podpori Ukrajini.

FOTO: Phil Noble Reuters

Preberite še: