Škandal: poslanec naj bi v parlamentu gledal pornografijo

Britanska vladajoča konservativna stranka je danes sporočila, da preiskuje trditve, da je eden od njenih poslancev na svojem mobilnem telefonu v dvorani spodnjega doma parlamenta gledal pornografijo. Obtožba prihaja v času, ko parlamentarni urad za pritožbe preiskuje najmanj 56 poslancev, vključno s tremi ministri, ki so obtoženi spolnih zlorab.

Britanski mediji so poročali, da je bila trditev o pornografiji prvič izrečena na sestanku 50 konservativnih poslancev v torek zvečer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V stranki zadevo preiskujejo

»V stranki zadevo preiskujemo. Takšno vedenje je popolnoma nesprejemljivo in nameravamo ukrepati, «so sporočili iz vrst konservativcev.

Konservativna stranka je bila sicer že prejšnji teden predmet obtožb zaradi seksizma, potem ko je britanski časnik Mail on Sunday citiral neimenovane torijske poslance, ki so obtožili namestnico vodje opozicijske laburistične stranke Angelo Rayner, da je skušala z nogami odvrniti pozornost predsednika vlade Borisa Johnsona.

Johnson: Spolno nadlegovanje je nedopustno

Johnson se je na domnevne spolne zlorabe v parlamentu že odzval in dejal, da bo vsak minister, ki bo spoznan za krivega, izgubil službo. »Spolno nadlegovanje je nedopustno. Prav je, da imajo poslanci zdaj na voljo postopek, s katerim lahko na to opozorijo najvišje organe,« je dodal.

Pri tem pa je Johnsonova tiskovna predstavnica zatrdila, da konservativna stranka nima težav s seksizmom. »Slišali boste, da je premier danes in v zadnjih dneh v parlamentu izrecno govoril o tem in dejal, da za takšno vedenje ni prostora in da tega ne moremo tolerirati na nobenem delovnem mestu,« je dejala novinarjem.