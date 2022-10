Škandal na ruski televiziji: Putina pozivajo, naj napade to evropsko državo

Prokremeljski politični komentator je v pogovoru na ruski državni televiziji pozval Vladimirja Putina, naj bombardira Veliko Britanijo, poročajo angleški mediji. Ruski propagandist Putinu svetuje, naj izvede velik bombni napad na otoško državo, ker je ta »izvor vsega zla«. »Zakaj bi bombardirali Ukrajino ali Nemčijo? Tu je Velika Britanija, izvor vsega zla,« se je na glas spraševal komentator, kar so v Angliji razumeli kot novo obliko grožnje iz Moskve.

Mikhail Fishman, voditelj neodvisnega ruskega informativnega kanala Dozhd TV, je na kanalu Al Jazeera povedal, da Putin uporablja državno televizijo v Rusiji za pošiljanje opozoril Zahodu. »Ruski mediji na veliko rožljajo s sabljami. Prav zdaj rožljajo z jedrskimi sabljami. Gre za nadzorovano pripoved, ki se gradi znotraj Kremlja. Putin poskuša Zahodu poslati sporočilo, da ne bo odnehal, da to ni blef,« je dejal Fishman.

Ni prvič, da je ruska državna televizija zagrozila Veliki Britaniji. Avgusta je gost v eni izmed političnih oddaj dejal, da je Anglija »ravno prave velikosti« za napad, voditeljica Olga Skabejeva pa je njegovo trditev nadaljevala s citiranjem britanskega obrambnega ministra Bena Wallacea.

»Britanski obrambni minister, slavni Ben Wallace, ki ni bil proti dobavi jedrskega orožja Kijevu, je dejal – in to je pomembno –, da lahko vse tarče na Krimu štejejo kot legitimne za ukrajinski napad. Poleg tega bo Britanija poslala še tri raketomete M270 MLRS v Ukrajino, poleg že dostavljenih treh, plus precejšnjo količino streliva ... Sklepamo, da hoče Britanija odkrito v vojno z Rusijo. Vso srečo! Ampak najprej bi vam svetovala, da uredite oziroma poskusite urediti svoje gospodarstvo,« je dejala voditeljica.