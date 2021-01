Škandal na nacionalki: kritiziral vlado, novinarka ga je prekinila (VIDEO)

Po spletu se te dni širi posnetek, ki je pritegnil veliko pozornosti. Gre za posnetek hrvaške nacionalne televizije (HRT), na katerem novinarka prekine sogovornika v trenutku, ko kritizira vlado.Prispevek je nastal v Splitu, kjer je voditeljica opravila pogovor s tremi moškimi, ki so prizadetim v potresu v Petrinji ponudili zatočišče. Potem ko sta dva moška povedala, kako pomagata prizadetim v potresu, je tretji začel ostro kritizirati vlado.Omenil je, da je država nabavila več zabojnikov in da ga čudi, zakaj prizadeti po potresu niso na toplem. Novinarka ga je prekinila in zamenjala temo, čeprav sogovornik še ni končal in je govoril naprej.