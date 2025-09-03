Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca

V Bernu je te dni izbruhnil velik mednarodni škandal, potem ko so švicarske oblasti trikrat potrdile, da se prstni odtisi moškega, ki so ga aretirali na tamkajšnjem letališču, ujemajo z odtisi Krsta Vujića, domnevnega člana zloglasnega škaljarskega klana. A ko so črnogorski policisti prispeli v Bern, so ugotovili, da je prišlo do zamenjave identitete, saj so v resnici prijeli slovenskega državljana.

Na kraju samem so namreč ugotovili, da ne gre za Vujića, temveč za Slovenca, ki je bil po pomoti označen kot mednarodno iskani kriminalec. Kljub temu da so švicarske oblasti v treh ločenih primerih potrdile ujemanje prstnih odtisov, je vizualna identifikacija razkrila napako.

Črnogorske oblasti so takoj vložile zahtevo za obsežno mednarodno preiskavo, ki naj razjasni, kako je prišlo do tako resne zamenjave identitete. Črnogorska policija je o dogodku nemudoma obvestila Interpol in Europol ter zahtevala ukrepanje.

Vujić še vedno na begu

Vujić naj bi bil 13. avgusta aretiran v Švici na podlagi mednarodne tiralice. Črnogorska policija je dan kasneje javnosti sporočila, da gre za pomemben uspeh v boju proti organiziranemu kriminalu. A že ob poskusu izročitve 29. avgusta se je izkazalo, da je bil aretiran napačen človek.

Švicarska policija se je sklicevala na varstvo zasebnosti ter zavrnila razkritje identitete aretiranega. Interpol v Lyonu pa je pojasnil, da ne komentira posameznih primerov brez dovoljenja države članice.

Krsto Vujić, domnevni organizator umora in član škaljarskega klana, pa tako ostaja na begu. Črnogorska policija nadaljuje mednarodno komunikacijo z Interpolom in Europolom, da bi ga izsledila in privedla pred roko pravice.