Škandal na Hrvaškem: šokanten posnetek iz bolnišnice za covid (VIDEO)

Sram jo je

Hrvaška javnost je ogorčena zaradi posnetka, ki ga je objavila televizijska hiša RTL in prikazuje razuzdano zabavo osebja v največji bolnišnici za covid na Hrvaškem v Dubravi.Po poročanju hrvaških medijev naj bi škandalozni posnetek zabave na urgentnem oddelki sredi epidemije covida nastal pred 10 dnevi, razlog zanjo pa je bil odhod ene izmed medicinskih sester v pokoj. Medtem ko so v bolnišnici umirali pacienti na respiratorjih, na zabavi niso manjkali živa glasba, glasno petje in alkohol. Medicinske sestre in pomožno osebje so zaplesali tudi kolo. O spoštovanju previdnostnih ukrepov ni bilo niti sledu.»V takih primerih me je sram, da sem medicinska sestra. V 20 letih staža česa takega še nisem doživela. Nespoštovanje epidemioloških ukrepov, alkohol v potokih, tamburaši, pesem in ples. In vse to v prostorih bolnišnice v režiji zaposlenih. Ne vem, kdo je skupini dovolil v bolnišnico, a pričakujem sankcije za vse akterje tega dogajanja,« je ena izmed medicinskih sester bolnišnice zapisala v javnem pismu.Direktor bolnišnice je zatrdil, da za dogajanje na posnetku ni vedel. »Presenečen sem, a morate vedeti, da v bolnišnicah ljudje trdo delajo in da je treba poznati vse okoliščine, ki so pripeljale do tega,« je povedal.