Škandal: ministrico želel nekaj vprašati, ko so ga napadli in na hodniku zbili na tla (FOTO in VIDEO)

Ameriški demokrati so ostro kritizirali napad agentov zvezne vlade na demokratskega zveznega senatorja Alexa Padillo, potem ko je na novinarski konferenci želel postaviti vprašanje ministrici za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem.

Agenti so ga napadli in na hodniku zbili na tla

Posnetek na ameriških televizijah prikazuje Padillo, ki se je med novinarsko konferenco predstavil in dejal, da ima vprašanje za ministrico, nato pa so ga napadli agenti, zvlekli iz dvorane, na hodniku zbili na tla ter vklenili. Pospremili so ga iz poslopja, niso pa ga aretirali.

»Če ta vlada tako ravna z zveznim senatorjem, si skušajte predstavljati, kaj počne z delavci v kmetijstvu, kuharji, dnevnimi delavci v skupnosti Los Angelesa,« je dejal senator na izredni novinarski konferenci.

Znaki totalitarizma

FOTO: Office Of The Senator Alex Padil Via Reuters

»Trump in njegovi jurišniki so ušli izpod nadzora,« je na družbenih omrežjih objavil guverner Kalifornije Gavin Newsom, županja Los Angelesa Karen Bass pa je dejanje označila za odvratno. Vodja senatne manjšine Chuck Schumer je dejal, da ima incident znake totalitarizma, zahteval je preiskavo, tako navaja televizija ABC. Bela hiša je kljub snetkom zatrdila, da je Padilla planil proti ministrici Noem in izvedel gledališko predstavo, pa navaja Politico.