Škandal, ki ga bo novi papež težko spregledal, vanj vpleten razvpiti slovenski duhovnik

Spolna zloraba nun je eden zadnjih tabujev v katoliški cerkvi, a poročil o zlorabah je vse več in gre za škandal, ki ga bo prihodnji papež težko prezrl, navaja France Presse.

»V preteklosti so nune veliko trpele in o tem niso mogle z nikomer govoriti, bilo je kot skrivnost,« pa je za AFP povedala 41-letna nuna Cristina Schorck. Brazilka, zaposlena pri Hčerah Marije Pomočnice v Rimu, je dejala, da je papež Frančišek ženskam odprl »prva vrata«, da spregovorijo o bolečih izkušnjah.

Še vedno tabu, stvari napredujejo korak za korakom

Po srečanju v Vatikanu o nasilnih duhovnikih leta 2019 so bili sprejeti številni ukrepi, vključno z obveznostjo poročanja o takih primerih nadrejenim. »To je še vedno tabu, vendar je bil dosežen napredek, ker se o tem še nikoli ni govorilo tako kot zdaj,« je povedala Veronique Margron, predsednica francoske verske konference.

Počasen premik v stališčih je jasno viden v primeru vplivnega duhovnika in umetnika Marka Rupnika, ki so ga redovnice v začetku devetdesetih obtožile spolnega in psihičnega nasilja nad njimi. Papež Frančišek je šele leta 2023 preklical zastaranje v tem primeru, da bi lahko proti duhovniku začeli kazenski postopek. Laura Sgro, italijanska odvetnica, ki zastopa pet tožnikov, je za AFP povedala, da bi lahko redovnice bolje zaščitili tako nacionalno kot kanonsko pravo, predvsem s podaljšanjem zastaralnih rokov, in poudarila, da mora novi papež ukrepati »nemudoma«. Združenja žrtev pa so sporočila, da Vatikan ne stori dovolj, zlasti z zavračanjem odprave tajnosti spovedi.

»Stvari napredujejo korak za korakom,« je ob tem za AFP povedal visoki cerkveni uradnik, ki je želel ostati anonimen in poudaril, da je Frančišek »obsodil vse oblike zlorabe«.