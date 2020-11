Škandal brez primere: po spletu kroži fotografija gole covid pacientke

Po družbenih omrežjih se širi fotografija iz beograjske Arene, prirejene za bolnike s covidom, na kateri je mlajša pacientka, ki na postelji gola do pasu sedi v spodnjem perilu, poroča Kurir. Pristojni organi trdijo, da bodo storili vse, da ugotovijo, kdo je posnel fotografijo dekleta in jo javno objavil, odzvala pa se je tudi ona.



»Fotografija je bila posneta kmalu po prihodu v Areno, kjer so mi naročili, naj se slečem, da naredijo EKG. Verjetno bi se morala ozreti okoli, ali je kje nameščena kamera. Imela sem visoko temperaturo, bolela me je vsaka kost v telesu,« je za Kurir povedala Anastasia M. Prepričana je, da je to sramotno dejanje in da so ji bile kršene osnovne človekove pravice. Kdo bo odgovarjal? Anastasia trdi, da bo moral nekdo odgovarjati za to, kar se je zgodilo. Ne ve, ali je posnetek nastal prek varnostnih kamer ali jo je posnel kateri od pacientov s telefonom.



Direktor Arene Goran Grbović je za omenjeni portal dejal, da imajo zunaj in znotraj Arene nameščene varnostne kamere, a da takšne fotografije prek njih ni mogoče narediti.



»Skrbi me za očeta, ki se v bolnišnici bori za življenje, in tudi za mamo, ki je prav tako okužena, zdaj pa moram gledati, kako moje fotografije krožijo po družbenih omrežjih. Škoda, da smo prišli tako daleč kot ljudje, in za to, kar delajo posamezniki,« je zaključila za Kurir.