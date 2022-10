Sirupi za kašelj in prehlad krivi za smrt 66 otrok?

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes izdala opozorilo glede štirih sirupov za kašelj in prehlad, ki jih proizvaja indijsko podjetje Maiden Pharmaceuticals. Sirupi bi namreč lahko bili povezani z akutnimi poškodbami ledvic in 66 smrtnimi primeri otrok v Gambiji. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je pri tem poudaril, da WHO izvaja preiskavo s podjetjem in pristojnimi organi v Indiji. »Navedeni proizvajalec WHO do danes ni zagotovil jamstev o varnosti in kakovosti teh izdelkov,« je organizacija zapisala v opozorilu in dodala, da laboratorijske analize vzorcev izdelkov potrjujejo, da vsebujejo nesprejemljive količine dietilenglikola in etilenglikola.

Navedeni snovi sta strupeni za ljudi in sta lahko smrtno nevarni. Med drugim lahko povzročita bolečine v trebuhu, bruhanje, drisko, glavobol, spremenjeno duševno stanje in akutno poškodbo ledvic, kar lahko privede do smrti. WHO je sporočil, da informacije, ki jih je prejel od indijske osrednje organizacije za nadzor nad standardi zdravil, kažejo, da je proizvajalec kontaminirana zdravila dobavil le v Gambijo. »Vendar pa ni mogoče izključiti dobave teh izdelkov prek neformalnih ali nereguliranih trgov v druge afriške države. Prav tako bi proizvajalec lahko uporabil isti kontaminirani material v drugih izdelkih in jih distribuiral na lokalni ravni ali izvozil, zato je možna globalna izpostavljenost.«

Ghebreyesus je vse države pozval, naj si prizadevajo za odkrivanje in odstranitev teh izdelkov iz obtoka, da bi preprečili nadaljnjo škodo za bolnike.