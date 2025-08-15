Širijo se posnetki! Policija mlati na polno: »Si iz opozicije, kajne?« (VIDEO)

Na desetine ranjenih in aretiranih ljudi, solzivec, prerivanje s policijskimi in žandarmerijskimi kordoni, pretepi in porušene pisarne stranke SNS so zaznamovali protivladne proteste v Srbiji, ki so potekali ponoči.

Srbski notranji minister Ivica Dačić je tako ponoči sporočil, da je bila policija tarča okrutnega nasilja. V demonstracijah je bilo po njegovih besedah ranjenih najmanj 42 policistov, med njimi največ, 26, v Beogradu, sedem v Valjevu in devet v Pančevu.

V spopadih s policijo so bili ranjeni tudi številni demonstranti, a še ni znano, koliko jih je poiskalo zdravniško pomoč. Številni so bili poškodovani tudi v pretepih s privrženci vladajoče SNS, med katerimi so bili številni zamaskirani. Po navedbah protestnikov je policija nasilje privržencev SNS največkrat ignorirala.

»Si iz opozicije, kajne?«

Posnetki policijskih intervencij se širijo na družbenih omrežjih, kar je sprožilo burne odzive javnosti. Na enem od njih je mogoče videti skupino policistov v Valjevu, ki pretepajo moškega, ki leži na asfaltu, navaja Nova.rs.

V Srbiji so v četrtek zvečer tretji dan zapored potekali protivladni protesti, ki jih je znova zaznamovalo nasilje. FOTO: Stringer Afp

»Si iz opozicije, kajne,« se sliši na posnetku, nato pa sledijo udarci.

Demonstracije v Srbiji zaradi smrti 16 ljudi v padcu nadstreška na postaji v Novem Sadu sicer trajajo že devet mesecev. Nove proteste je pričakovati drevi.