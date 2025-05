Širi se domnevni posnetek Vučića s Floride: kdo je ženska, ki ga poljublja (VIDEO)

Na družbenih omrežjih se je pojavila domnevna videopodoba predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ki naj bi nastala na Floridi, preden se je zaradi zdravstvenih težav vrnil v Beograd.

Posnetek je objavil aktivist Đorđe Miketić iz iniciative »Most ostaje«. Na njem naj bi bil Vučić, z zavihanimi rokavi, kako se približuje dvema črnima avtomobiloma. V nekem trenutku se skloni in objame neznano žensko, ta pa ga poljubi.

»Če sem prav razumel, se je prijavil prek združenja tovornjakarjev pod lažnim imenom, kupil donatorski sedež za milijon, kar je nezakonito, saj tuji državljani/uradniki ne smejo financirati strankarskih kampanj v ZDA – niti prek ‘prijateljev’. Zato je blodil po hodnikih, medtem ko je Suza ves čas snemala, da bi ga ujela v kadru s Trumpom ali komerkoli. Predsedniška delegacija in zunanjepolitična iniciativa države se je spremenila v skupino najstnic, ki na forumaškem način prodrejo v fan pit za Instagram objave,« je zapisal Miketić.

(Oglejte si posnetek):

»Nato so ga vrgli ven kot vsiljivca in mu grozili s tožbo. Pred tem je dal objaviti nekaj člankov za Politiko in druge časopise, v katerih je trdil, da se je srečal s Trumpom in da mu vsi čestitajo za izjemno zunanjo politiko – kot bi bil Koča Popović. Pekel, ljudje moji. Postali smo posmeh v vseh country klubih in diplomatskih predstavništvih sveta,« je dodal. Medtem provladni mediji trdijo, da mu je postalo slabo.

Uradno: vrnitev zaradi zdravstvenih razlogov

Spomnimo, v soboto so provladni mediji poročali, da se predsednik Vučić vrača iz ZDA zaradi zdravstvenih težav. Po poročanju RTS naj bi mu bilo slabo med bivanjem v ZDA, kamor je odpotoval zaradi udeležbe na srečanju Republikanskega nacionalnega odbora.

Opozicija pa je ob tem izrazila dvome. Predsednik stranke SRCE, Zdravko Ponoš, je ocenil, da je Vučić doživel politični fiasko, ki ga želi prikriti z zgodbo o zdravstvenih težavah.

»Nobeno zdravilo v ameriški lekarni ni pomagalo! Takšna težava, da je odpovedal srečanje s Trumpom! A je lahko zdržal medcelinski let. Tudi najboljši krizni PR ne pomaga, če greš iz ene krize v novo neumnost. Sramotenje države mu gre že dolgo dobro od rok. Tokrat nas je to stalo precej – na srečo le denarja. Prejšnjič, ko je hotel – in uspel – videti Trumpa, nas je stalo Washingtonskega sporazuma,« je zapisal na omrežju X.

Vučić: »Hodim pred vami, da bom ščit«

Vučić se je odzval na Instagramu: »Od tega tedna bomo korakali samozavestno, z vero v srcih in dušah, ker nihče ne more ustaviti Srbije, ki ustvarja, gradi in sanja. Premagali smo težave, naleteli na ovire, a nas niso zlomile. Hodim pred vami, da bom ščit, da se borim in dam vse za državo, ki jo ljubim. Gremo naprej – skupaj, močno, neomajno. Živela Srbija,« je zapisal.

Nekdanji diplomat: Prepoved vstopa v Mar-a-Lago

Nekdanji jugoslovanski in srbski diplomat Nebojša Vujović je za N1 izjavil, da naj bi Vučiću šefinja kabineta Donalda Trumpa prepovedala vstop v kompleks Mar-a-Lago na Floridi, kljub temu da sedež plačal.

»Trumpu je pomembnejša šahovska partija s Putinom kot pa to, da Vučić prek fotografije z njim rešuje notranjepolitične probleme. Hotel je z objavo s Floride ublažiti pritisk iz Evrope in pripraviti teren za obisk Moskve. A s tem se je postavil med Trumpa in Putina in si poslabšal položaj v obeh prestolnicah,« meni Vujović.

Dodal je, da Vučić sam sebi povzroča politično škodo in da je izgubil tudi zaupanje ključnih evropskih prestolnic: »Tudi tisti, ki so ga doslej reševali iz lastnega interesa – predvsem Bruselj, Pariz in Berlin – si zdaj ‘vežejo roke’.«

Na koncu je komentiral še Trumpa: »V drugem mandatu je pametnejši kot v prvem. Ni naiven, kot mislijo nekateri. Zna biti nevarnejši od Macrona. Vučić se je ujel v lastno past,« je zaključil.