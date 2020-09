Sina izgubila med cunamijem pred 16 leti, zdaj ga je našla

Na Šrilanki je mama po letih iskanja našla svojega otroka, ki ga je pogrešala od smrtonosnega cunamija v Indijskem oceanu leta 2004, je danes sporočila tamkajšnja policija.



Deček Akram Rizkhan je bil star pet let, ko je 26. decembra 2004 cunami zadel njegovo domačo vas Karativu. Otroka so sprva sprejeli v bolnišnico, kasneje pa ga je posvojila družina, je pojasnila njegova mama Abusaly Siddi.



Oblasti so potrdile, da je bil njen sin posvojen. Stopila je v stik z družino ter po opravljenem testu DNK sta bila mama in sin spet združena.



Smrtonosni cunami leta 2004 je samo v Šrilanki terjal več kot 38.000 življenj.