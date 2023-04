Sin ruskega guvernerja zbežal iz hišnega pripora: v Rusijo se je vrnil prek Slovenije

Sin ruskega guvernerja Artjom Us je konec marca zbežal iz hišnega pripora v Milanu in prek Slovenije zbežal v Rusijo, kažejo najnovejše ugotovitve.

Sina guvernerja sibirske regije Krasnojarsk Aleksandra Usa so italijanske oblasti na zahtevo Washingtona aretirale oktobra lani. Obtožujejo ga, da se izogiba zahodnim sankcijam in pranja denarja. 23. marca bi ga morali izročiti ZDA, a mu je uspelo en dan pred izročitvijo zbežati.

Rekonstrukcija pobega kaže, da je v nekaj urah prišel do meje s Slovenijo. Uporabil naj bi več vozil in ponarejene dokumente, prečkal mejo blizu Trsta in nato potoval do Srbije, od koder se je domnevno z letalom vrnil domov – v Rusijo.

Pri begu naj bi imel pomočnike, pet od sedmih so jih že identificirali in preiskali, še poročajo italijanske agencije. Šlo naj bi za pripadnike ruskih tajnih služb.

