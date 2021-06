Simptomi covida se spreminjajo, bodite pozorni na te znake

Čeprav epidemije koronavirusa pri nas (uradno) ni več, epidemiologi opozarjajo, da nevarnosti vendarle še ni povsem konec. Zdaj že vsi po malem pričakujemo nov val jeseni, prav tako so z okužbami še vedno močno prizadete številne države v Latinski Ameriki in Afriki. Že ves čas od pojava virusa pa imajo strokovnjaki velike težave zaradi variabilnosti tega virusa. Kot poudarjajo, ima veliko sposobnost prilagajanju okolju, to pa prinaša vedno znova različice.



Po pisanju nekaterih britanskih medijev epidemiologi med drugim opažajo tudi, da so se precej spremenili tudi simptomi okužbe s koronavirusom. Britanski strokovnjak Tim Spector pravi, da visoka vročina ter izguba vonja in okusa nista več najpogostejša simptoma. Še zlasti pri mlajših se okužba s covidom pojavlja kot hujši prehlad z veliko izcedka iz nosu, s kihanjem in kašljanjem. Ker ne gre za hujšo obliko bolezni, pa jo toliko pogosteje širijo naprej in okužijo več ljudi.



Za klasične simptome covida še vedno veljajo vročina, izguba vonja in okusa, glavobol ter boleče in suho grlo, toda Spector pravi, da so se ti s prihodom indijske različice virusa precej spremenili. »Ljudje menijo, da so zboleli za običajnim sezonskim prehladom. To jih ne ovira pri tem, da se še naprej družijo in morda okužijo še šest drugih ljudi. To je velika težava pri novi različici virusa. Mlajši ljudje imajo blažje simptome, a naj bodo previdno in ostanejo doma,« sporoča Spector, ki se ukvarja s študijo covidnih simptomov Zoe.



Podobne izsledke je predstavil tudi Imperialni kolidž v Londonu, ki med vse pogostejše simptome okužbe s covidom postavlja tudi dolgotrajen kašelj, bolečine v mišicah in izgubo teka, poroča BBC.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: