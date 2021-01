Simbolično upanje za porušeno Petrinjo: to so sporočili iz porodnišnice

Prvi hrvaški dojenček rojen v novem letu je za marsikoga simbolično pokazal upanje za kraje, ki jih je v zadnjih dneh starega leta prizadel uničujoč potres. Eno minuto čez polnoč se je namreč rodil prvi dojenček na Hrvaškem in veselo novico je na facebooku delil sam namestnik direktorja bolnišnice v Sisku,. Takole je zapisal: »Tole moram objaviti. 1. 1. 2021 ob 00.01 uri se je v bolnišnici Sisak rodil otrok. Naše mesto živi naprej.«Mama in dojenček sta zdrava. Dojenček se je rodil v tistem delu bolnišnice, ki je ostal nepoškodovan, Repustić pa je še razkril, da gre za družino iz Petrinje, ki jim je potres do tal porušil hišo in so morali noč prespati v avtomobilu, poroča 24sata.Spomnimo, na Hrvaškem se tla tresejo od ponedeljka. Najbolj uničujoči potres z magnitudo 6,4 je bil v torek. Zahteval je sedem smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo 26 ljudi, od tega šest huje. Nastala je tudi večja gmotna škoda. Najhuje je na območjih Petrinje, Gline in Siska.