Simbolično se je poročil s 53 let mlajšo žensko, še vedno se govori o 'bunga-bunga' zabavah

Smrt nekdanjega italijanskega premiera Silvia Berlusconija je novica, o kateri danes poroča ves svet. Italijani se sprašujejo, kaj se bo zgodilo z njegovim več milijard vrednim premoženjem, odgovor na vprašanje, kje bo pokopan, pa je znan že več kot 30 let.

Že leta 1990 je namreč politik in poslovnež začel načrtovati svojo poslednjo pot. V Arcori, v bližini Milana, kjer stoji njegova več milijonov vredna vila, si je dal zgraditi podzemni mavzolej z več kot 30 grobnicami. Že takrat je načrtoval, da bo po smrti obkrožen z najdražjimi. Njegovi ambiciji, da bo pod svojo vilo pokopan kot faraon, je nasprotovala več kot 200 let stara italijanska zakonodaja. Svoje je Berlusconi dosegel šele leta 2003, ko mu je sodišče ustreglo in odobrilo njegovo željo.

Italijanski kipar Pietro Cascella je pred leti medijem v intervjuju razkril, da mu je politik pred izdelavo dal navodilo, naj grobnica ne bo preveč žalostna. Koridor, ki vodi do grobnice, so okrasili s kipi in stvarmi, ki bi jih lahko Berlusconi v svojem posmrtnem življenju potreboval – med njimi so sadje, kruh, ključi in celo mobilni telefon. V središču mavzoleja stoji sarkofag, v katerega naj bi položili Berlusconija. Izdelali so ga iz rožnatega marmorja in granita.

V primežu škandalov

Pokojni Berlusconi pa ni bil le politik. Bil je še mnogo več. Bil je podjetnik, ki se je ukvarjal z nepremičninami, vodil je medijski imperij, bil je tudi lastnik nogometnega kluba A.C. Milan. Označujejo ga tudi za tajkuna, ki so ga obsodili zaradi utaje davkov, svet pa so pretresle tudi njegove bunga bunga zabave, številni seksualni škandali s prostitutkami.

Politico piše, da je bil Berlusconi zmagovalec, in da je imel pred očmi le zmago. V želji, da bi bil občudovan, oboževan in ljubljen, je bil pripravljen iti daleč in prečkati številne izmed legalnih in etičnih mej. Economist pa je leta 2011 o njem zapisal, da je 'mož, ki je nategnil' celotno državo.

Tako je bil nekdanji italijanski premier pred tem obsojen, da je med februarjem in majem 2010 plačal 6 milijonov funtov mladoletni maroški prostitutki Karimi El Mahroug, znani kot Ruby, za spolne storitve. Kasneje pa je bilo ugotovljeno, da ni kriv po pritožbi.

Proti koncu življenja je užival v razmerju s 53 let mlajšo partnerko, 32-letno Marto Fascina. Bila njegova zadnja 'trofeja', potem ko je leta 2020 prekinil razmerje s Francesco Pascale, za katero je rekel, da je pri 34 letih prestara zanj. Za svojo 32-letno izbranko Marto je organiziral 'simbolično poroko'. V vili Gernetto v mestu Lesmo se je zbralo približno šestdeset gostov, Berlusconi in njegova 53 let mlajša izbranka pa sta si izmenjala zaobljube in se posladkala s poročno torto.