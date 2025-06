Silovite nevihte pri severnih sosedih! Z bagri odstranjujejo točo, ceste pod vodo, podrto drevje (VIDEO)

Medtem ko Slovenija še pričakuje prihod neviht, je sosednja Avstrija že v primežu izredno močnega vremenskega dogajanja. V kraju Fügen na Tirolskem je padala toča v velikosti do pet centimetrov, ki jo gasilci odstranjujejo celo z lopatami in bagri, poročajo avstrijski mediji. Poškodovani so avtomobili, poplavljene so ceste, na številnih mestih leži podrto drevje.

Po navedbah avstrijske javne radiotelevizije ORF so se nevihte popoldne najprej razvile na posameznih območjih Tirolske, najhujšo pa so zabeležili prav v kraju Fügen v dolini Zillertal, kjer je padla izjemno debela toča. Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo obsežne posledice: hudourniške poplave, uničena vozila in poškodovano infrastrukturo.

Vreme negotovo

Na avstrijskem Štajerskem, predvsem v okolici Gradca, se je oblikoval še en silovit nevihtni sistem. Spremljali so ga nalivi, orkanski sunki vetra in toča. Po napovedih vremenoslovcev se nevihte na slovenski strani meje – na Štajerskem in v Pomurju – za zdaj niso razvile, saj je konvekcijo uspešno zavrla tako imenovana zaporna plast v atmosferi.

Kljub trenutnemu zatišju opozarjajo, da naj bi večji nevihtni sistem ponoči s severa Italije prešel čez večji del Slovenije. Po napovedih lahko pričakujemo močne nalive in sunke vetra, lokalno ni izključena niti toča.