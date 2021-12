Silovita eksplozija plina pri sosedih: najmanj trije mrtvi, šest jih še pogrešajo (FOTO)

V Ravanusi na Siciliji je v soboto zvečer odjeknila silovita eksplozija, pri čemer so se zrušile tri stanovanjske stavbe. Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa so v eksploziji umrli najmanj trije ljudje, šest jih pogrešajo. Domnevajo, da je do eksplozije prišlo zaradi uhajanja plina. Po navedbah tamkajšnjih gasilcev se je plin, ki je izhajal iz plinovoda, nabiral pod zemljo, nato pa eksplodiral. Domnevajo, da bi lahko eksplozijo sprožila uporaba dvigala.

Porušene so tri stanovanjske zgradbe, še štiri pa so bile v eksploziji, ki jo je bilo slišati daleč naokoli, poškodovane. Izpod ruševin so doslej rešili dve osebi.