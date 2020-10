Silhueta para za devet milijonov

Iz obdobja, ko se je zaljubil

Diptih je bil prvič na dražbi. FOTO: Bonhams

Par z glavama, polnima oblakov, iz leta 1937 je še ena mojstrovina španskega umetnika, ki je na dražbi dosegla vrtoglavi znesek. Čeprav so nekateri napovedovali še višjo vsoto, okoli 11 milijonov, je tudi devet milijonov osupljiva cena, ki jo je plačal anonimni zbiratelj.Na dražbi jo je ponudila avkcijska hiša Bonhams, umetnina pa je bila dolga leta tudi v lasti italijanskega modernističnega skladatelja. Diptih je Dali ustvaril med špansko državljansko vojno na vrhuncu nadrealističnega obdobja, ki je trajalo med letoma 1929–1939. V obrisu je upodobil sebe in svojo ženo, in čeprav gre za diptih, se zdi, da je puščavska pokrajina, ki zapolnjuje obrisa, del ene same slike.Pokrajino orisujejo raztresene skale, skrivenčeno drevo, nerazločne človeške podobe, deklica, goreča žirafa in oblaki, vsi motivi pa namigujejo na slikarju zelo ljube freudovske podtone, ki so značilni za Dalijev nadrealizem. Španski velikan je prav v svojem nadrealističnem obdobju spoznal 11 let starejšo ženo, ki je bila poročena z njegovim prijateljem, pesnikom, skupaj sta bila pet desetletij, prav Gala pa naj bi bila odločilen dejavnik za vse večjo komercializacijo Dalijevega dela. Postala je njegova muza, Dali pa je številna dela, tudi diptih, podpisal kar z Gala Salvador Dali.Delo so dali na dražbo prvič, strokovnjaki pa domnevajo, da je Dali diptih podaril Eluardu, ta pa ga je odstopil skladatelju, ki je mnoga leta 20. stoletja preživel v Parizu. Dali je v bogatem opusu ustvaril tudi portret pesnika in ženinega bivšega, Sotheby's ga je na dražbi 2011. prodal za 14 milijonov evrov.