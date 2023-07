Sicer mirna in uglajena ministrica (76) se je najedla norih gob

Pred dnevi je po spletu zakrožil posnetek ameriške finančne ministrice Jenet Yellen, ki je prekršila protokol in se ob srečanju s kitajskim kolegom He Lifengom temu začela globoko priklanjati. Sicer mirno in uglajeno 76-letnico so nemudoma napadli republikanci, češ da je s početjem povsem spodkopala avtoriteto Amerike.

»Ameriški uradnik ali politik se ne priklanja, to je kitajska navada. Kitajci se priklonijo v znak spoštovanja, a po protokolu tujci geste ne vračajo. Ko se je tolikokrat priklonila, je zmedla še Lifenga, na posnetku je lepo videti, kako se ji je začel umikati,« je med drugim dejal Bradley Blakeman, ki je bil v Beli hiši zaposlen v času administracije Georgea W. Busha.

Sicer uglajeni dami se je zgodil protokolarni zdrs. FOTO: Pool Via Reuters

Halucinogene lastnosti

A izkazalo se je, da morda Yellenova res ni vedela prav dobro, kaj počne, saj naj bi se nekaj dni pred srečanjem najedla halucinogenih gob. V tradicionalni restavraciji v Pekingu so njej in delegaciji postregli jed z gobami, imenovanimi jian shou qing, ki imajo, če niso termično dovolj dobro obdelane, halucinogene lastnosti.

»Znanstvenikom še ni uspelo ugotoviti, katere sestavine v teh gobah povzročajo halucinacije, za zdaj to ostaja skrivnost in večina dokazov o tem je v obliki pripovedi. Imam prijatelja, ki jih je pomotoma pojedel večjo količino, in pravi, da so ga prividi spremljali tri dni,« je povedal botanik Peter Mortimer, ki ne izključuje možnosti, da se je povsem enako zgodilo tudi v primeru ameriške političarke. A če so nekateri rojaki nanjo besni, pa je Kitajce navdušila, saj je njena zgodba v svet popeljala kitajsko kulinariko in restavracije, ki strežejo omenjene gobe, so zadnje dni menda polne radovednežev.