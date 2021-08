Si predstavljate živeti v tej "vitki" stavbi? Zdaj je naprodaj

Strme stopnice, čudovit razgled

Bivanje je kljub nenavadnim meram udobno.

108

kvadratnih metrov ponuja.

Njene mere so vse prej ko zavidljive, a nepremičninskemu trgu očitno tako zelo zanimive in privlačne, da je vredna kar milijon evrov. Suhljata hiša, ki je široka (raje ozka) samo tri metre, na zadnji strani pa le 2,8 metra, je znova na prodaj, na novega lastnika pa ji najverjetneje ne bo treba čakati predolgo.Skinny House ali suhljata hiša stoji v Bostonu, nazadnje pa je lastnika zamenjala leta 2017. Ponuja 108 kvadratnih metrov bivalnih prostorov, vhod pa je mogoč samo s strani. Takoj za vrati se pokažeta kuhinja in jedilnica, v prvem nadstropju so dnevni prostor, kopalnica in pralnica, v drugem pa še ena dnevna soba s spalnico in pa glavna spalnica, na vrhu je mansarda. Etaže povezujejo nadvse strme stopnice, na katere se stanovalci zlahka navadijo, zatrjujejo prodajalci, bivanje pa je kljub nenavadnim meram udobno.Zanimiva hiša s terase na strehi ponuja dih jemajoč pogled na bostonsko pristanišče, balkon pa gleda na vrt. Pod zgradbo je prostrana klet, ki je občutno širša od preostalega dela zgradbe.Leta 2000 je iztržila slabih 300.000 evrov, takratni lastniki so jo 2017. prodali za kar 763 tisočakov; tokrat pričakujejo milijonski izkupiček, čemur pritrjujejo tudi razmere na ameriškem nepremičninskem trgu, nepremičnina pa je v priljubljenem severnem predelu mesta postala prava turistična znamenitost, odkar se med oglasi pojavlja tudi zgodba o izvoru hiše.Pisalo se je leto 1890, ko se je eden od bratov pred drugim vrnil z bojišč državljanske vojne; namesto da bi počakal sorojenca, je kar sam prevzel celotno dediščino pokojnega očeta, drugi mu je zato v znak maščevanja ob razkošni hiši postavil ozko zgradbo, da bi mu pokvaril čudovit razgled.