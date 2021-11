»Si anticepilec? Super, lahko. Ampak potem podpiši, da se odpoveduješ intenzivni negi«

Hrvaški klinični mikrobiolog in epidemiolog Marijo Parčina, ki je vodja diagnostike v nemški univerzitetni kliniki v Bonnu je za Slobodno Dalmacijo povedal, da ni dileme in da se bomo s koronavirusom okužili vsi, ker gre za respiratorni virus, za katere velja, da se v roku dveh let z njim vsi okužijo.

»Sploh ni mogoče, da bi se mu izognili,« je povedal in dodal, da bi se tisti, ki ne bi želeli zboleti, morali za dve leti zapreti v hišo, ko pa bi izstopili, bi se spet okužili. »Vprašanje je le, ali boste težje zboleli. Če ste cepljeni, imate v rokah boljše karte. Če niste, imata od začetka slabše,« je povedal strokovnjak.

Da ljudje zavračajo cepivo, med drugim tudi na Hrvaškem, je po njegovih besedah kriv sistem.

»Hrvati se v ničemer ne razlikujejo od drugih. Morda po temperamentu, ampak sistem je kriv, ker cepljenja niso promovirali že leta prej. Sistem izobraževanja, javnega zdravstva, šolski sistem ...Cepljenje je bistvo medicine, in oba z vodo izboljšujeta kvaliteto življenja. O tem bi se morali pogovarjati že pred desetimi leti in ne šele zdaj, ko živimo v pandemiji,« poudarja hrvaški mikrobiolog in epidemiolog.

Meni, da Hrvaška zamuja s strožjimi ukrepi, ki pa jih narekuje politika, medtem ko si strokovnjaki pulijo lase in skušajo razmere maksimalno balansirati.

»Na Hrvaškem bi zagotovo morali ukiniti več svobode necepljenim, ukrepe bi morali bolj nadzirati, predvsem pa bi morali bolj pritisniti na testiranje in tiste, ki niso cepljeni. Nimam nič proti nikomur. Ok, si anticepilec?! Super, lahko. Mi moramo vse ljudi spoštovati. Ampak, ti isti ljudje, morajo spoštovati tudi nas. Če anticepilcu povem, da obstaja velika možnost, da bo končal na intenzivnem oddelku in se ta še naprej ne želi cepiti, potem pa izvoli in podpiši, da se v primeru bolezni odpoveduješ intenzivni negi. Verjemite mi, da nihče od njih ne bi pristal na to,« zaključi dr. Parčina.