Severni Korejci z novim jedrskim poskusom, Kim Džong Un bi še več orožja

Oblasti v Severni Koreji so pred dnevi oznanile, da je severnokorejska vojska preizkusila podvodno jedrsko plovilo, ki naj bi bilo zmožno sprožiti radioaktivni cunami. »To jedrsko podvodno plovilo je mogoče uporabiti za napad s katere koli obale ali pristanišča,« je bilo navedeno v poročilu o preizkusu, ki ga je objavila severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA ter ga pospremila z ekskluzivnimi fotografijami.

Funkcija tega orožja je po severnokorejskih navedbah »neopazno prodreti v sovražnikove vode in ustvariti radioaktivni cunami velikega obsega za uničenje pomorskih enot in glavnih operativnih pristanišč«. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je osebno nadzoroval testiranje. Na srečo preostanka sveta preizkusa niso opravili z bojno jedrsko glavo.

Analitiki v južnokorejskem Seulu so sicer skeptični glede trditev Severne Koreje, južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol pa je v odzivu na najnovejši preizkus obljubil, da bo Severna Koreja »plačala za svoje nepremišljene provokacije«. Dodal je, da bodo »severnokorejski preizkusi in provokacije dodatno utrdili varnostno sodelovanje« med Južno Korejo in ZDA, omenil je tudi Japonsko.

Strašijo, da se lahko sproži radioaktivni cunami. FOTO: Kcna

Prav vojaško sodelovanje ZDA ter Južne Koreje pa severnokorejske oblasti navajajo kot razlog za poslabšanje varnostnih razmer v regiji. V zadnjem času so različni preizkusi orožja v Severni Koreji vse pogostejši, medtem ko napetosti na Korejskem polotoku naraščajo. Pjongjang je lani izvedel rekordno število preizkusov orožja, Seul in Washington pa sta okrepila varnostno sodelovanje. V četrtek sta Južna Koreja in ZDA končali največje skupne vojaške vaje v zadnjih petih letih.

Severna Koreja tovrstne vaje obravnava kot grožnjo za invazijo in okupacijo Severne Koreje, ki se je lani razglasila za »nepovratno« jedrsko silo. Kim Džong Un je pozval tudi k eksponentnemu povečanju proizvodnje orožja, vključno s taktičnim jedrskim orožjem.