Severna Koreja ne skriva korone, temveč »modro smrt«: to je lahko katastrofa za cel svet

Severna Koreja je šele letos poročala o prvih žariščih »okužbe z vročino«, ki je uradno še vedno ne imenuje koronavirus. Medtem ko številke rastejo, okuženih naj bi bilo na tisoče, strokovnjake in mednarodno skupnost skrbi, da ta zaprta država prikriva, za katero bolezen pravzaprav gre.

Severna Koreja ne skriva korone, temveč 'modro smrt'

Tomás Ojea Quintana, posebni poročevalec Združenih narodov za človekove pravice v Severni Koreji, meni, da je nemogoče oceniti pravi obseg okužbe v državi z necepljenim prebivalstvom, podhranjenostjo in krhkim zdravstvenim sistemom. Navaja, da je slišal za prijave smrti otrok in starejših, vendar poudarja, da te informacije niso uradno potrjene. Ameriški nevrokirurg Kee B. Park, ki je leta delal s kirurgi iz Severne Koreje, ugotavlja, da molk, ki trenutno spremlja razmere v tej državi, ni dober za njenih 25 milijonov prebivalcev, niti za preostali svet. Junija je namreč Severna Koreja poročala o izbruhu neidentificirane trebušne okužbe, za katero Park sumi, da je kolera in ne kovid (in ni edini). »V državi, kot je Severna Koreja, lahko pričakujete žarišče nalezljivih bolezni, kot sta tifus ali kolera. In med otroki, mlajšimi od pet let, so bolezni te vrste morilec številka ena,« pravi. Kolera naj bi izbruhnila tudi v vojno razdejanem Mariupolu. »Severna Koreja ima potencial, da zelo hitro cepi veliko število ljudi, vendar optimizem kvari dejstvo, da država zavrača pomoč, ki jo ponujajo drugi,« meni zdravnik in se sklicuje na dejstvo, da so ZN, ZDA in Južna Koreja ponudili pomoč in ostali brez kakršnega koli odgovora.

Kolera je znana tudi kot »modra smrt«, saj lahko oseba, ki umira zaradi kolere, izgubi toliko telesne tekočine, da njena koža postane modrikasto siva.

Grozi ji tudi lakota

Quintana svari tudi pred lakoto, ki bi lahko prizadela to državo in povzročila katastrofo, podobno tisti iz 90. let prejšnjega stoletja. Po razpadu Sovjetske zveze je namreč gospodarstvo Severne Koreje doživelo grozen udarec in približno deset odstotkov prebivalstva je umrlo od lakote. »Ta nevarnost je izjemno realna in upam, da se režim Kim Džong Una tega zaveda.«