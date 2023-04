Severna Koreja izstrelila novo balistično raketo

Severna Koreja je po navedbah južnokorejskih in japonskih oblasti izstrelila novo balistično raketo, ki naj bi pristala v mednarodnih vodah. Japonske oblasti so ob izstrelitvi opozorile prebivalce otoka Hokaido, naj se umaknejo v zaklonišča, a so kasneje ta ukaz preklicale, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je sporočila južnokorejska vojska, je Severna Koreja davi po lokalnem času izstrelila balistično raketo srednjega ali daljšega dosega proti vodam ob svoji vzhodni obali.

Raketa je letela približno tisoč kilometrov, preden je padla v morje, so sporočili v Seulu, a več podrobnosti o izstrelitvi niso navedli, poročanje južnokorejske tiskovne agencije Yonhap povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Izstrelitev rakete so zaznali tudi japonski radarski sistemi

Izstrelitev rakete so zaznali tudi japonski radarski sistemi, japonske oblasti pa so opozorile prebivalce Hokaida, naj se umaknejo v zaklonišča, saj obstaja nevarnost, da bi raketa lahko pristala na otoku ali v njegovi bližini, vendar so kasneje ta ukaz preklicale.

Japonski obrambni minister Yasukazu Hamada je dejal, da raketa ni padla v izključno ekonomsko cono ali na ozemlje Japonske, poroča AFP.

Ameriške in južnokorejske oblasti so novo izstrelitev severnokorejske balistične rakete obsodile. ZDA ostro obsojajo Severno Korejo zaradi preizkusa balistične rakete dolgega dosega, je sporočila Bela hiša.