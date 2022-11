Severna Koreja izstrelila medcelinsko balistično raketo, Japonska svari: Pojdite v zaklonišča!

V četrtek ob 7.40 po lokalnem času je Severna Koreja izstrelila medcelinsko balistično raketo (ICBM), ki je sposobna zadeti tarče na drugem koncu sveta, poroča BBC. Po izjavi južnokorejskega združenega štaba je raketa dolgega dosega letela okoli 760 km in dosegla višino okoli 1920 km. Vendar se zdi, da je med letom odpovedala.

Izstrelitev rakete je za Pjongjang sedma letošnja izstrelitev, do katere prihaja do zaskrbljenosti, da bi lahko kmalu preizkusil jedrsko orožje, in dan po tem, ko sta obe Koreji izstrelili rakete zaradi stopnjevanja napetosti. Pjongjang je v četrtek izstrelil tudi več balističnih raket, zaradi česar so prebivalci osrednje in severne Japonske poiskali zatočišče.

Izstrelitve so se zgodile dan po tem, ko je Severna Koreja izstrelila najmanj 23 raket, ena pa je pristala v bližini južnokorejskih teritorialnih voda. Prebivalce prefektur Mijagi, Jamagata in Niigata na severu Japonske so opozorili, naj poiščejo zatočišče v zaprtih prostorih. V opozorilu je pisalo, da je raketa preletela in prešla Japonsko. Vendar je japonsko obrambno ministrstvo pozneje sporočilo, da raketa ni letela čez japonsko ozemlje, ampak je padla v Tihi ocean 1100 kilometrov vzhodno od Japonske.