Seul: Pjongjang laže glede nove rakete

Južna Koreja je severnokorejsko trditev, da je prejšnji teden uspešno testirala novo medcelinsko balistično raketo, označila za lažno, saj da je v resnici izstrelila starejšo raketo z manjšim dosegom in manjšo močjo. Severna Koreja je namreč prejšnji četrtek sporočila, da je uspešno izstrelila raketo dolgega dosega hvasong-17, in test razglasila za »zgodovinski dogodek«, pri čemer je objavila tudi hollywoodski posnetek severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, kako v usnjeni jakni in s sončnimi očali spremlja izstrelitev.

Prirejeni posnetki?

Južnokorejsko obrambno ministrstvo trdi, da Severna Koreja ni izstrelila rakete hvasong-17, ampak hvasong-15, ki jo je uspešno testirala že leta 2017. Oba izstrelka lahko potencialno dosežeta ZDA, pri čemer vojaški strokovnjaki dodajajo, da ima hvasong-17 še večji doseg, njena velikost pa nakazuje, da lahko nosi več jedrskih konic. Raketa hvasong-17 naj bi bila dolga 25 metrov in sodi med največje balistične rakete na svetu.

Je bila testirana raketa hvasong-17 v resnici starejša hvasong-15? FOTO: KCNA

A po natančni analizi so ugotovili, da ne hitrost, ne pogon, ne posamezne stopnje nedavno testirane rakete ne ustrezajo značilnostim rakete hvasong-17, ampak so podobni hvasong-15. Raketa je sicer letela dlje in višje kot model hvasong-15, a to so verjetno dosegli z manjšim tovorom. Južnokorejski strokovnjaki poleg tega pravijo, da niti video s Kimom ni bil posnet na uradni dan izstrelitve, saj da je na posnetku drugačno vreme.

25 metrov naj bi bila dolga raketa hvasong-17.

Kakor koli že, nedavni raketni test je bil najresnejša severnokorejska provokacija po izstrelitvi hvasonga-15 novembra 2017.