Sestro rešil pred podivjanim psom

je pravi junak, ki je nesebično ogrozil svoje življenje, da bi rešil sestrino. In če temu dodamo, da je deček star komaj šest let, zgodba postane skorajda neverjetna. A je še kako resnična, Bridgerjevi argumenti, zakaj se je odločil tako ukrepati, pa marsikoga osupnejo.Zgodilo se je pred dobrim tednom, ko je mešanka z nemškim ovčarjem, stara leto dni, iz neznanega razloga skočila na štiriletno deklico, to pa je seveda zajela panika. Toda ob njej je bil superjunak Bridger, ki se je brez pomislekov spravil nad podivjano žival in jo poskušal preplašiti ter napoditi; psica je sicer deklico izpustila, a si je za novo tarčo izbrala dečka. Bridger jo je odnesel s hudimi poškodbami obraza, ki so zahtevale operacijo in kar 90 šivov. Na vprašanje, zakaj je ogrozil svoje življenje, pa je odgovoril: »Če bi moral kdo umreti, bi to moral biti jaz!« In osupnil ves svet.Njegovo zgodbo je z javnostjo po instagramu delila teta in tam pristavila, da je deček oboževalec Maščevalcev ter da se še sam vede kot superjunak, objava pa je dosegla celo oskarjevko, ki je ob Bridgerjevi fotografiji zapisala: »Prepoznam superjunaka, ko ga vidim. Lahko samo upam, da sem v življenju pol toliko pogumna, kot si ti v svojem, Bridger. Želim ti lahko okrevanje in številne lepe kamne.« Inpovprašala, ali morda potrebuje soigralca, tako pogumnega, kot je deček, pač ni lahko najti.Šestletnik si že celi rane, nedvomno pa so veliko pripomogle tudi spodbudne besede zvezdnikov iz slovite franšize, ki so že nagovorili dečka,pa je šestletniku poslal ščit iz filma Stotnik Amerika.