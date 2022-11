Sestra panično prosila mlajšega brata, naj jo brani: poglejte, kaj je naredil (VIDEO)

Odnos med bratom in sestro je lahko poln napetosti in prepirov, a vsi spori so pozabljeni, ko si morata priskočiti na pomoč. Neka sestra se je to odločila preizkusiti tako, da je stekla v sobo mlajšega brata in rekla, da ju tekmica z mlajšim bratom čaka pri vhodnih vratih. Pojasnila je, da sta se prišla pomerit z njo, zato tudi sama potrebuje partnerja za spopad. V tem času se je mlajši brat igral na računalniku, zato je brez oklevanja vstal in se začel pripravljati na spopad.

Njegova pripravljenost, da se bori za svojo starejšo sestro, je navdušila gledalce na spletnih omrežjih, posnetek pa si lahko ogledate spodaj.