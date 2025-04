Šest žensk v vesolje in nazaj, med njimi tudi ta pevka (FOTO)

Prvi polet v vesolje s celot­no žensko posadko po več kot 60 letih, ko je Valentina Tereškova kot prva ženska sama poletela v vesolje leta 1963, se je zgodil v ponedeljek. Poleg pevke Katy Perry so bile na krovu še zaročenka​ Jeffa Bezosa Lauren Sánchez, voditeljica pri CBS Gayle King, nekdanja Nasina znanstvenica Aisha Bowe, aktivistka za državljanske pravice Amanda Nguyen in filmska producentka Kerianne Flynn.

130.000 evrov stane rezervacija.

Polet je trajal približno 11 minut, vesoljska kapsula new shephard pa se je dvignila na višino več kot sto kilometrov nad Zemljo ter tako dosegla mejo med njeno atmosfero in vesoljem. Med poletom je posadka občutila nekaj trenutkov breztežnosti, kar je ena izmed glavnih zanimivosti takšnih poletov. Kapsula deluje samostojno in ne potrebuje pilotov.

Po končanem poletu se je vrnila na Zemljo s padalom, ki je omogočilo mehko pristajanje. Nosilna raketa je pristala približno tri kilometre od izstrelišča, kar je del strategije Blue Origina za ponovno uporabo raket in zmanjšanje stroškov. »Če bi mi v otroštvu kdo rekel, da bom del prve, v celoti ženske posadke v vesolju, bi mu verjela. Kot otrok sem vedno gledala svet polna upanja in občudovanja, čeprav nismo imeli veliko,« je Katy Perry objavila na družbenih omrežjih. Kot je zapisala, je o odhodu v vesolje sanjala 15 let.

Podjetje Blue Origin, ki ga je Bezos ustanovil leta 2000, si prizadeva za razvoj dolgoročne vesoljske infrastrukture, vključno z raketami za večkratno uporabo in lunarnimi pristajalnimi sistemi. Čeprav podjetje ni razkrilo polne cene vozovnic, je za rezervacijo sedeža potreben polog v višini 150.000 dolarjev (približno 130.000 evrov). Poleg vesoljskega turizma podjetje razvija še druge projekte v sodelovanju z Naso.

Čeprav je polet pomemben mejnik vesoljskega turizma, se je oglasilo nemalo kritikov takšnih luksuznih potovanj. Astronavt Tim Peake zagovarja pomembnost raziskovanja vesolja, predvsem v kontekstu boja proti podnebnim spremembam. Kljub temu je na podnebnem srečanju Cop26 izrazil razočaranje, ker se potovanja v vesolje spreminjajo v izlete za bogataše in niso več prostor za znanstveno raziskovanje, so poročali pri BBC.

Katy Perry je o odhodu v vesolje sanjala 15 let. FOTO: Michael Tran/AFP