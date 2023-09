Šest udeleženih v spopadu na severu Kosova zdravijo v Srbiji

Šest ljudi, ki so bili udeleženi v nedeljskem napadu na policijo in kasnejšem strelskem obračunu v kraju Banjska na severu Kosova, je na zdravljenju v bolnišnici v južni Srbiji, je danes dejal kosovski notranji minister Xhelal Svecla. Rusija je medtem za smrtonosni spopad okrivila kosovske oblasti in svari pred nadaljnjo eskalacijo razmer.

»V bolnišnici v Novem Pazarju se zdravi šest ranjenih teroristov. Srbijo prosimo, naj jih nemudoma izroči kosovskim oblastem,« je dejal kosovski notranji minister Xhelal Svecla.

Do njegovih obtožb in poziva Srbiji prihaja dan po napadu na policijo v Banjski, v katerem bil ubit policist, v spopadih, ki so sledili, pa še štirje napadalci. Napad s strelnim orožjem in ročnimi granatami na policijsko patruljo se je zgodil v noči na nedeljo, spopadi pa so se nato nadaljevali ves dan.

Strelski obračun se je končal, ko so kosovski policisti vdrli v samostan v vasi Banjska, kamor so se zatekli napadalci. Svecla je danes dejal, da so v preiskavi že našli »veliko težkega orožja, protipehotnega orožja, eksploziva, uniform, logistike, zalog hrane in opreme za barikade. Z lahkoto lahko rečemo, da je bilo opreme dovolj za še več sto napadalcev,« je dodal.

Kosovski premier Albin Kurti je medtem posebnemu odposlancu Nemčije za Zahodni Balkan Manuelu Sarazzinu na današnjem srečanju dejal, da bo »preiskava razjasnila mnogo stvari«. Še vedno napete razmere na Kosovu, od koder danes niso poročali o novih incidentih, sicer pozorno spremljajo v Bruslju, Washingtonu in Moskvi.

Rusko zunanje ministrstvo je ob tem danes za smrtonosni incident obtožilo kosovske oblasti. »Ni dvoma, da je včerajšnje prelivanje krvi neposredna posledica ravnanja t. i. predsednika vlade Albina Kurtija, ki spodbuja konflikt,« je sporočilo.

Oblasti v Moskvi svarijo, da bi poskusi zaostrovanja razmer lahko »pahnili celotno balkansko regijo v nevarno brezno«, in dejala, da se je kosovska policija »že zdavnaj diskreditirala zaradi sistematičnih kazenskih ukrepov proti srbski skupnosti« na Kosovu.

»Težko oborožene enote posebnih sil, ki so napolnile nealbanske predele, ostajajo glavno orožje za izrinjanje Srbov s Kosova. Obstaja neposredna grožnja, da se bo ponovno začelo etnično čiščenje, ki so ga na Kosovu že prej izvajali albanski radikalci," je dodalo rusko zunanje ministrstvo.