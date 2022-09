Šest let po smrti sina Aleksandra v Alpah stopila na mesto, kjer sta ga za vedno izgubila

18. junija 2016 je dan, ki je družino Džavović iz Čajetine zavil v črno. Sin Aleksandar se je z zaročenko in prijatelji vzpenjal na Visoki Kanin, na italijanski strani Alp. Nekje vmes jim je zdrsnilo, 31-letni Aleksandar je umrl, drugi so po srečnem naključju preživeli. Starši so uteho našli v uresničiti sinovih sanj. Na gori Orlić so zgradili planinski dom in ustanovili planinsko društvo, ki so ga poimenovali po njem. Ko je oče Despota uresničil sinove sanje, se je lotil še svojih. »Sanjal sem o njem in o kraju, kjer je padel. Vsako noč, res vsako noč. Morala sva tudi midva na Visoki Kanin. Volja je bila močnejša od najinih muk in let. Odločila sva se, da se povzpneva, pa čeprav bi se plazila po kolenih, četudi se nikoli več ne bi vrnila.« Danes ima 65 let, žena Mirjana je štiri leta mlajša.

Za staršema so bile dolge priprave, upala sta le, da jima bo zdravje služilo do takrat. Redno sta hodila na okoliške vzpetine, preizkusila sta zahtevno pot 'ferato'​, na pomoč pa jima je priskočil tudi inštruktor iz Italije. Prejšnji petek sta se odpravila izpolnit svoje poslanstvo. Postanek je imela druščina v Drežnici v Sloveniji, naslednji dan pa je sledil vzpon. Najprej vožnja z gondolo, potem pa sta v družbi inštruktorja zakorakala po zahtevnejši poti proti vrhu. Vsi so bili ustrezno opremljeni in pripravljeni na preizkušnjo, med njimi je izstopal le Despota. Na glavi je imel namreč navadno rdečo čelado. Prav tisto, s katero je v smrt zdrsnil njegov sin. Po treh urah so dosegli 1990 metrov, točko, kjer se je končalo Aleksandrovo življenje. Na tem mestu zdaj stoji spominska plošča pokojnemu sinu. Do osvojitve vrha jim je manjkalo še nekaj sto metrov. Despota pripoveduje, da je imel moči splezati na vrh, a je raje ostal s soprogo. Vsi trije planinci so se odpravili do točke, kjer je prišlo do zdrsa. Takrat so goro objeli glasovi Mirjanine žalosti. Despota jo je je skušal potolažiti in jo prosil, naj se skuša zadržati zaradi tistih, ki so se vzpenjali na planino in iskali svoj mir.

Doma pa je Mirjano in Despota pričakala novica o novi tragediji. V nesreči je umrl sin sorodnika. Na dan, ko so ga pokopali, mu je umrl še boter. »Te dni ne odhajam s pokopališč,« je dejal objokani Despota.