SLOVENCI V SRBIJI

Šešelj kritizira potezo Slovenije: »Včasih so hujši od Hrvatov«

Predsednik Srbske radikalne stranke je komentiral odločitev Slovenije, da prepove vstop Miloradu Dodiku.
Fotografija: Vojislav Šešelj. Foto: Reuters
Odpri galerijo
Vojislav Šešelj. Foto: Reuters

N. Č.
15.09.2025 ob 10:15
15.09.2025 ob 10:33
N. Č.
15.09.2025 ob 10:15
15.09.2025 ob 10:33

Predsednik Srbske radikalne stranke Vojislav Šešelj, nekdanji haaški obtoženec, znan tudi po svojih nacionalističnih stališčih in ostri, pogosto žaljivi retoriki, je dejal, da ga ni presenetilo, da je Slovenija prepovedala vstop v državo predsedniku Miloradu Dodiku.

»Slovenci znajo biti včasih hujši od Hrvatov. Ne pozabite ene stvari – prvič se je parola ‘Srbe na vrbe’ pojavila v Sloveniji, v predvečer prve svetovne vojne, ne na Hrvaškem, in včasih nas sovražijo bolj kot Hrvati. Pri tem pozabljajo, koliko Slovencev je bilo med drugo svetovno vojno rešenih v Srbiji,« je dejal Šešelj za Informer TV.

Ob tem se je spomnil še konca Jugoslavije in dejal, da bi lahko Slovenci sami izstopili iz Jugoslavije, a so po njegovem mnenju namenoma čakali Hrvate, »da bi tako olajšali njihov izstop«.

»Srbi so jim tu vedno dajali določene olajšave, slovenska podjetja pa v Srbiji rovarijo, enako pa tudi hrvaška podjetja,« je še podal svojo oceno.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Slovenija Vojislav Šešelj Milorad Dodik Srbi

Priporočamo

Nekdanji Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Prizor iz vile tik pred poroko: Tina Gaber Golob razkrila, kdo je »krivec za vse skupaj« (VIDEO)
Šešelj kritizira potezo Slovenije: »Včasih so hujši od Hrvatov«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Nekdanji Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Prizor iz vile tik pred poroko: Tina Gaber Golob razkrila, kdo je »krivec za vse skupaj« (VIDEO)
Šešelj kritizira potezo Slovenije: »Včasih so hujši od Hrvatov«

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.