Šešelj kritizira potezo Slovenije: »Včasih so hujši od Hrvatov«

Predsednik Srbske radikalne stranke Vojislav Šešelj, nekdanji haaški obtoženec, znan tudi po svojih nacionalističnih stališčih in ostri, pogosto žaljivi retoriki, je dejal, da ga ni presenetilo, da je Slovenija prepovedala vstop v državo predsedniku Miloradu Dodiku.

»Slovenci znajo biti včasih hujši od Hrvatov. Ne pozabite ene stvari – prvič se je parola ‘Srbe na vrbe’ pojavila v Sloveniji, v predvečer prve svetovne vojne, ne na Hrvaškem, in včasih nas sovražijo bolj kot Hrvati. Pri tem pozabljajo, koliko Slovencev je bilo med drugo svetovno vojno rešenih v Srbiji,« je dejal Šešelj za Informer TV.

Ob tem se je spomnil še konca Jugoslavije in dejal, da bi lahko Slovenci sami izstopili iz Jugoslavije, a so po njegovem mnenju namenoma čakali Hrvate, »da bi tako olajšali njihov izstop«.

»Srbi so jim tu vedno dajali določene olajšave, slovenska podjetja pa v Srbiji rovarijo, enako pa tudi hrvaška podjetja,« je še podal svojo oceno.