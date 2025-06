Senatorju med govorom sporočili, da je Amerika napadla, poglejte njegovo reakcijo in še ... (VIDEO)

Neodvisni senator Bernie Sanders iz Vermonta je imel shod v Tulsi, ko je izvedel, da so ZDA po ukazu predsednika Donalda Trumpa bombardirale tri iranske jedrske objekte. Sanders je napad označil za skrajno neustaven.

Na začetku govora je izvedel, da so ZDA napadle Iran, nakar je izjavil, da so to nezakoniti in neustavni napadi, saj lahko po ameriški zakonodaji le kongres odobri vstop v vojno.

Po ameriškem napadu na Iran danes izredno zasedanje IAEA Po nedeljskem ameriškem napadu na iranske jedrske objekte se bo Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) danes sešel na izrednem zasedanju. Iranski zunanji minister Abas Aragči bo medtem obiskal Moskvo, kjer se bo po napadih posvetoval z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

»Imamo predsednika, ki skoraj vsak dan deluje proti vrednotam te države in proti interesom delavskih družin,« je dejal. Vendar pa je Bela hiša sporočila, da gre za omejeno vojaško akcijo proti iranskim jedrskim zmogljivostim in ne za napoved vojne.

Sandersovo občinstvo se nato pridružilo njegovemu nestrinjanju in skandiralo »konec vojne«. Občinstvo je ob tem mahalo s pestmi, je navedel Sky News.