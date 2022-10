Semir Osmanagić: Čas je, da razkrinkamo laži

K temu je pripomogel tudi teniški as Novak Đoković, ki je Visoko iz podobnih razlogov obiskal že šestkrat. Julija, le nekaj dni po zmagi v Wimbledonu, se je udeležil odmevnega odprtja teniškega centra. Osmanagićev projekt je že zdavnaj presegel zgolj arheološke okvire in postal zdravilno, duhovno in prireditveno središče, ki opazno vpliva na lokalno ekonomijo. Z njim želi ustvariti najlepšo zgodbo na jugu Evrope.

Odraščali ste v Sarajevu. Kakšne spomine imate na otroštvo?

Imel sem srečno otroštvo. Živel sem v obdobju, ko še nismo poznali odvisnosti od tehnologije. Čez dan smo bili veliko na prostem, igrali košarko, nogomet in druge športe. Nekje pri dvajsetih sem začel veliko časa posvečati branju knjig. Danes tega ljudje večinoma ne počnejo več, informacije raje poiščejo na Wikipedii. Preberejo tri stavke in mislijo, da vedo dovolj o določeni stvari. Takrat smo bili bolj temeljiti in sistematični ...

Preberite intervju na onaplus.si