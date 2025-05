Šel na kolena pred predsednico vlade, poglejte njen odziv (VIDEO)

Obisk italijanske premierke Giorgie Meloni v Albaniji je bil zaznamovan ne le s političnim dogajanjem, temveč tudi s simboličnim in nekoliko nenavadnim dejanjem gostitelja, albanskega predsednika vlade Edija Rame. Ta je ob njenem prihodu – že drugič letos – pred njo pokleknil, kar je sprožilo številne odzive in hitro širjenje posnetka na družbenih omrežjih.

Rama je ob Melonijinem prihodu storil nepričakovano potezo: spustil se je na kolena, kar je njo nasmejalo. Z nasmeškom mu je dejala: »Ne, Edi,« in v šali dodala: »To naredi zato, da je manjši od mene.« Sledil je topel objem, ki je poudaril prijateljsko razmerje med državama. Podoben prizor se je odvil že januarja letos, ko je Rama Melonijevi čestital za rojstni dan prav tako na kolenih.

Čeprav gre za nekonvencionalno potezo v diplomatskih krogih, Rama to dejanje očitno uporablja kot izraz osebnega spoštovanja in prijateljske naklonjenosti do italijanske kolegice, s katero sta v zadnjih mesecih okrepila politično sodelovanje.

Z nasmeškom mu je dejala: »Ne, Edi.« FOTO: Valdrin Xhemaj Reuters

Italija bo migrante vračala v Albanijo

V središču pogovorov med voditeljema je bil migrantski center v Gjadëru, v regiji Leža, kjer bo Italija začasno nameščala migrante iz tretjih držav, ki se vračajo iz italijanskega ozemlja, dokler se ne preveri njihova dokumentacija. Center je del dogovora med Italijo in Albanijo o sodelovanju pri upravljanju migracij.

Melonijeva je v Tirani dejala, da si tokrat centra ni uspela ogledati, saj za to ni imela časa, je pa poudarila, da gradnja hitro napreduje: »To kaže, da stvari potekajo hitro in v pravo smer, kot smo obljubili.«

Poziv k mirovnemu sporazumu

Poleg migracij se je italijanska premierka dotaknila tudi razmer v Ukrajini. Ob robu srečanja Evropske politične skupnosti v Tirani je izjavila, da mora Evropska unija vztrajati pri brezpogojnem premirju in pri sklenitvi resnega mirovnega dogovora, ki bo vključeval varnostna jamstva za Kijev.