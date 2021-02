Sekszabava med policijsko uro, sodelovalo več kot 80 ljudi

Več kot 80 ljudi je francoska policija zasačila v skladišču na obrobju Pariza, kjer so napetosti zaradi strogih epidemioloških ukrepov lajšali na razuzdani zabavi ter jim napisala kazni. Razlog, da je policija prekinila orgije, ni bil nemoralno obnašanje udeležencev ali pa kršenje javnega reda in miru, temveč kršenje ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa.



Meščani so namreč policiji opozorili na zabavo, ki se je v petek zvečer odvijala v Collegienu, okoli 30 kilometrov stran od centra francoske prestolnice. Policisti so na kraj zabave prišli okoli 21. ure in so najprej na parkirišču ujeli 11 ljudi, ki so jih oglobili z 135 evri, ker so kršili policijsko uro. Ta v Franciji velja med 18. in 6. uro. Zaplenili tudi alkohol Okoli 23. ure so možje postave dobili dovoljenje, da vstopijo v skladišče, v katerem je na orgiji sodelovalo več deset ljudi. Mestni svet je na izredni seji policiji dovolil, da v raciji zapleni ozvočenje, razsvetljavo in alkohol. Skupaj 81 osebam je bila izrečena globa zaradi kršenja policijske ure, tri osebe, ki jih sumijo organiziranja orgije, pa so odpeljali na zaslišanje. Ostali udeleženci orgije, kjer seveda niso vzdrževali socialne distance ali nosili mask, so sodelovali s policijo in jih niso privedli.



Ob tem pa so se obudili spomini na zadnjo množično orgijo, ki so jo prekinili belgijski policisti decembra lani v Bruslju. Orgije, ki je potekala blizu covid klinike med vsesplošno karanteno, se je udeležilo 52 ljudi, med njimi sedaj že nekdanji madžarski evropski poslanec Jozsef Szajer.

