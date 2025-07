Ljubica Putinovega sodelavca na manikuro z vojaškim letalom? »Vse bodo našli in kaznovali!« (VIDEO)

Kremelj je pretresel spolni škandal, potem ko je bilo razkrito, da je visoki Putinov uradnik za prevoz svoje ljubice po Rusiji uporabljal vojaška letala. Marija Šalajeva (23) je na spletu delila, da je konec tedna z letalom Iljušin-76 obrambnega ministrstva poletela v Rostov na Donu, kjer se nahaja poveljstvo ruskih oboroženih sil, navaja The Sun.

Po besedah dekleta, ki pogosto objavlja svoje gole fotografije, je njen ljubimec »človek iz Kremlja«. Domnevno gre za obrambnega ministra, 66-letnega Andreja Belousova.

Varnostna napaka

Ne glede na to, ali je šlo za Belousova ali drugega visokega uradnika v ruski oblastni strukturi, je razkritje sprožilo ogorčenje zaradi tega, kar so razumeli kot varnostno napako. Ob tem so vojaški viri namigovali, da so domnevnega ljubimca na delovnem mestu obiskale tajne službe. Šalajeva iz Jekaterinburga se je v zdaj že izbrisanih objavah na družabnih omrežjih hvalila, da leti v Rostov na Donu, a je letališče zaprto za vsa letala razen za vojaška. Ob tem je tudi razkrila, da ji je ljubimec rezerviral termin za manikuro v mestu.

Zapisala je: »Kdo pravi, da letala ne letijo v Rostov? Letijo – le da ne vsa in ne za vsakogar. Kakorkoli že, spet sem letela nazaj v Rostov.« Priznala je tudi, da je na potovanje vzela svojega triletnega sina Tima, kar je sprožilo ugibanja, da je potomec njenega ljubimca.

O svojem ljubimcu je razkrila tudi, da ni bil vojak, temveč pripadnik tajne službe.

Upokojeni generalmajor Vladimir Popov je bil odkrit: »Vse bodo našli in kaznovali. Če to pride do ministra za obrambo, pričakujem, da bo zaradi tako slabega nadzora strogo kaznovan.«

Prokremeljski vojaški bloger Andrej Medvedev je dodal: »Zdi se, da ima vojaška protiobveščevalna služba veliko dela.«

Andrej Belousov, ekonomist in civilni tehnokrat, ni profesionalni vojak in nima formalnega vojaškega čina, vendar se njegova avtoriteta kosa z avtoriteto ruskih generalov.