Šefica ruske televizije v oddaji ameriškemu novinarju takole zabrusila (VIDEO)

Odgovorna urednica ruske državne televizije Russia Today in ena najbolj znanih Putinovih propagandistk Margarita Simonjan je bila gostja oddaje na ruski televiziji. Razpravljali so o domnevnih grožnjah Rusiji in tudi o tem, ali želijo ZDA izzvati jedrsko vojno, piše The Daily Beast.

Med gosti je bil tudi Michael Bohm, ameriški novinar z ruskim naslovom, ki pogosto nastopa na ruski državni televiziji. V nekem trenutku je prekinil Simonjanovo, ta pa mu je rekla, naj je ne prekinja, sicer mu bo iztaknila oči. »Še ena običajna noč na ruski televiziji,« je komentirala Julia Davis, kolumnistka The Daily Beast, ki redno objavlja posnetke iz ruskih oddaj.

Konflikt si lahko pogledate čisto na koncu posnetka.

​