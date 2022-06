DVOJNA MERILA

Šefi si privoščijo "delo od doma" s pogledom na morje, delavci morajo v službo

Šefi po koncu pandemije hočejo imeti nadzor in zahtevajo, da delavci opravljajo delo na deovnem mestu; medtem ko oni ležerno uživajo in delajo kadarkoli in kjerkoli se jim zljubi.