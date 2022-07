Šef WHO za Evropo: Pospešite cepljenje in nošnjo mask, sicer ...

Omikron je preplavil Evropo, zato morajo države pospešiti cepljenje in ponovno uvesti ukrepe, kot so nošnja mask, da bi se izognili strožjim ukrepom jeseni in pozimi, je dejal regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo. Hans Kluge je v intervjuju za Reuters pozval države, naj sprejmejo takojšnje ukrepe, da bi preprečile preobremenitev zdravstvenih sistemov ob hitrem širjenju podrazličice omikron BA.5. V evropski regiji so prejšnji teden potrdili skoraj tri milijone novih primerov covida-19, kar predstavlja skoraj polovico vseh novih primerov po svetu.

Stopnje hospitalizacij so se v istem obdobju podvojile, skoraj 3000 ljudi pa vsak teden umre zaradi covida-19, je dejal Kluge. »Imamo porast primerov ... v družbi, ki deluje skoraj tako kot pred covidom,« je dejal Kluge. Poudaril je nujnost tako imenovanih stabilizatorjev pandemije, kot je drugi odmerek cepljenja pred napovedanimi cepivi za posamezne različice jeseni, pa tudi nošenje mask in zračenje prostorov. Te stabilizatorje je treba izvajati, da se izognemo veliko strožjim ukrepom, je opozoril. »Mislim, da družba ni pripravljena na to, da bi ukazali zapiranja javnega življenja,« je poudaril.