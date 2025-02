Šef WHO: »Nobena država se ne bo mogla sama spopasti z novo pandemijo«

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je na ponedeljkovem odprtju novega kroga pogajanj poudaril, da se nobena država ne bo mogla sama spopasti z novo pandemijo. Ob tem je pozval k sklenitvi mednarodnega sporazuma, ki bi preprečil ponovitev napak iz pandemije covida-19.

Njegove besede prihajajo le tri dni po tem, ko so ZDA uradno sporočile, da ne bodo sodelovale v pogajanjih, kar postavlja pod vprašaj enotnost svetovne zdravstvene politike.

»Zdaj ali nikoli«

Tedros je v svojem govoru na sedežu WHO v Ženevi poudaril, da je trenutek odločilen: »Zdaj smo na prelomni točki, ko pripravljate končno različico pandemskega sporazuma za obravnavo na Svetovni zdravstveni skupščini maja letos.«

Ob tem je dodal: »Zdaj ali nikoli. A prepričan sem, da boste izbrali 'zdaj', saj veste, kaj je na kocki.«

Šef WHO poudarja, da je nova epidemija le vprašanje časa. FOTO: El Tayeb Siddig Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija je decembra 2021 sprejela odločitev o oblikovanju sporazuma, ki bi izboljšal globalno pripravljenost na pandemije in zmanjšal tveganja ponavljanja katastrofalnih napak iz pandemije covida-19.

Ključna vprašanja ostajajo odprta

Pogajanja še vedno niso rešila nekaterih ključnih vprašanj, kot so deljenje podatkov o novih patogenih, dostop do cepiv, testov, terapij in načinov spremljanja pandemij.

Tedros je opozoril na posledice covida-19, ki je terjal skoraj 20 milijonov življenj: »Spomnimo se težkih lekcij pandemije, ki še vedno jemlje življenja. To je razlog, da smo tukaj – da zaščitimo prihodnje generacije pred posledicami naslednjih pandemij.«

Nova pandemija - ni vprašanje »ali«, ampak »kdaj«

Šef WHO je izrazil prepričanje, da bo svet v prihodnosti neizogibno doživel novo pandemijo. »Vprašanje ni, ali se bo zgodila naslednja pandemija, temveč kdaj. Dokazi za to so vse okoli nas: ebola, marburški virus, ošpice, opičje koze, gripa in grožnja naslednje bolezni X,« je posvaril.

Covid-19 je terjal skoraj 20 milijonov življenj. Simbolična fotografija. FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters

Bolezen X je pojem, ki ga WHO uporablja za neznano, a potencialno smrtonosno bolezen, ki bi lahko sprožila naslednjo globalno zdravstveno krizo.

Kljub nujnosti sklenitve sporazuma ostaja vprašanje, kako bo odsotnost ZDA vplivala na njegova določila in učinkovitost. WHO zdaj upa, da bodo preostale države uspele doseči dogovor, ki bo omogočil boljšo zaščito pred prihodnjimi pandemijami.