Šef ogromne korporacije odletel zaradi afere s sodelavko

Švicarska multinacionalka Nestlé je odpustila izvršnega direktorja Laurenta Freixeja, potem ko je notranja preiskava pokazala, da je imel romantično razmerje s sodelavko, kar je pomenilo kršitev kodeksa poslovne etike podjetja. Na položaju je bil le eno leto.

Nestléjev tiskovni predstavnik je za ­Reuters povedal, da so se prve skrbi zaradi morebitne zveze med Freixejem in podrejeno pojavile spomladi prek notranje anonimne linije. Upravni odbor je sprožil preiskavo, ki pa ni prinesla jasnih dokazov. Ker so se ugibanja nadaljevala, so uvedli drugo preiskavo s pomočjo zunanjega podjetja, ki je razmerje potrdilo. Freixe je sprva zanikal razmerje pred odborom. Iz Nestléja so še sporočili, da ne bo prejel odpravnine.

Po skoraj 40 letih dela v Nestléju ga bo na čelu podjetja nasledil Philipp Navratil, ki se je v podjetju uveljavil kot uspešen direktor z izkušnjami v različnih enotah, med drugim v Latinski Ameriki, Mehiki ter na področju kave in pijač. Vodstvo poudarja, da strategija Nestléja ostaja nespremenjena, nova zamenjava pa naj bi prinesla dodatno dinamiko in učinkovitost.

Ravnanje vodilnih je v zadnjem času čedalje bolj pod drobnogledom. Podjetje Kohl's je maja odpustilo izvršnega direktorja Ashleyja Buchanana, ko je preiskava pokazala, da je spodbujal posle z dobaviteljem, z direktorico katerega je bil v osebnem razmerju, in to po komaj dobrih stotih dneh na položaju. Lani je odmeval tudi odstop izvršnega direktorja naftne korporacije BP Bernarda Looneyja zaradi različnih romantičnih afer v podjetju. Julija je z mesta izvršnega direktorja podjetja Astronomer odstopil Andy Byron, ki so ga posneli, kako je na koncertu skupine Coldplay objemal sodelavko.