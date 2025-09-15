ŠKANDAL V ŠVICI

Šef ogromne korporacije odletel zaradi afere s sodelavko

Laurent Freixe je bil na čelu Nestléja od lani. Ravnanje vodilnih vedno bolj pod drobnogledom.
Fotografija: Poročila o aferi 63-letnika z vodjo marketinga so se pojavila spomladi. FOTO: Edgard Garrido/Reuters
Odpri galerijo
Poročila o aferi 63-letnika z vodjo marketinga so se pojavila spomladi. FOTO: Edgard Garrido/Reuters

T. J.
15.09.2025 ob 06:40
T. J.
15.09.2025 ob 06:40

Švicarska multinacionalka Nestlé je odpustila izvršnega direktorja Laurenta Freixeja, potem ko je notranja preiskava pokazala, da je imel romantično razmerje s sodelavko, kar je pomenilo kršitev kodeksa poslovne etike podjetja. Na položaju je bil le eno leto.

Nestléjev tiskovni predstavnik je za ­Reuters povedal, da so se prve skrbi zaradi morebitne zveze med Freixejem in podrejeno pojavile spomladi prek notranje anonimne linije. Upravni odbor je sprožil preiskavo, ki pa ni prinesla jasnih dokazov. Ker so se ugibanja nadaljevala, so uvedli drugo preiskavo s pomočjo zunanjega podjetja, ki je razmerje potrdilo. Freixe je sprva zanikal razmerje pred odborom. Iz Nestléja so še sporočili, da ne bo prejel odpravnine.

Po skoraj 40 letih dela v Nestléju ga bo na čelu podjetja nasledil Philipp Navratil, ki se je v podjetju uveljavil kot uspešen direktor z izkušnjami v različnih enotah, med drugim v Latinski Ameriki, Mehiki ter na področju kave in pijač. Vodstvo poudarja, da strategija Nestléja ostaja nespremenjena, nova zamenjava pa naj bi prinesla dodatno dinamiko in učinkovitost.

Ravnanje vodilnih je v zadnjem času čedalje bolj pod drobnogledom. Podjetje Kohl's je maja odpustilo izvršnega direktorja Ashleyja Buchanana, ko je preiskava pokazala, da je spodbujal posle z dobaviteljem, z direktorico katerega je bil v osebnem razmerju, in to po komaj dobrih stotih dneh na položaju. Lani je odmeval tudi odstop izvršnega direktorja naftne korporacije BP Bernarda Looneyja zaradi različnih romantičnih afer v podjetju. Julija je z mesta izvršnega direktorja podjetja Astronomer odstopil Andy Byron, ki so ga posneli, kako je na koncertu skupine Coldplay objemal sodelavko.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

podjetje direktor afera preiskava odpoved odpuščanje zaposleni Nestle

Priporočamo

Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Premium
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Premium
Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Premium
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Premium
Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Izbrano za vas

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.