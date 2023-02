Šef nemške obveščevalne razkril ruske načrte: To je okrutna in brutalna vojna na izčrpavanje

Eno leto mineva od napada Rusije na Ukrajino, Rusija pa še vedno ne kaže niti najmanjšega namena po končanju vojne. Čeprav uradno trdijo, da so odprti za pogajanja, njihova dejanja tega ne dokazujejo. Kot poročajo tuji mediji, želi Vladimir Putin zmago doseči na bojnem polju.

Šef nemške obveščevalne službe je v pogovoru za nemško medijsko hišo RND dejal, da je Putinov glavni interes zdaj zmago zagotoviti na bojiščih: »V boju si želi zagotoviti čim več prednosti na terenu, kar bi predstavljalo boljše izhodišče za mirovna pogajanja enkrat v prihodnosti.«

Kot je povedal, je Rusija sposobna v vojno poslati še veliko število vojakov; od 300.000, ki jih je Moskva mobilizirala lani jeseni, so nekateri še na urjenju in še niso bili poslani v Ukrajino. Imajo pa še potencial do okoli milijon vojakov, če bo Kremelj ocenil, da je to potrebno. Zaenkrat se Ukrajini kljub številčni premoči Rusov še uspe braniti, so pa Rusi zaustavili ukrajinsko napredovanje. »To je težka tekma na dolge proge in je lahko za Ukrajino uspešna le, če bo podpora Zahoda zdržala do konca. Zelo okrutna, brutalna vojna izčrpavanja je to,« je trenutni boj po jarkih opisal šef nemške obveščevalne Kahl.

Ravno včeraj je Putin v dolgem govoru spregovoril svojemu narodu o stanju v državi in njegovih načrtih za prihodnost. Več o tem preberite tukaj: Putin: Moskva prekinja sodelovanje pri omejevanju strateške jedrske oborožitve.