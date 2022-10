Šef KGB: ruska zmaga je odvisna od teh treh stvari, znan tudi datum preobrata v vojni

Šef KGB-ja Belorusije Ivan Tertelj je izjavil, da bi lahko prišlo do preobrata v vojni v Ukrajini v obdobju od novembra do februarja 2023. To je po njegovih besedah ​​najbolj odvisno od zagotavljanja sredstev za mobilizacijo, ki jo izvaja Rusija.

»Če bo Ruska federacija kakovostno izvedla mobilizacijo, zagotovila tehnična sredstva in sodobno oborožitev za svoje enote, bo sledila ključna faza v bojnih operacijah. Po naših ocenah se bo prelomnica zgodila v obdobju od novembra letos do februarja prihodnjega leta,« je dejal Tertelj na srečanju, na katerem je bilo govora o vprašanjih vojaško-politične situacije v Belorusiji in tujini, je poročal ruski Sputnik.

Združeni narodi so sporočili, da bi ruski napadi na mesta po vsej Ukrajini, usmerjeni v civiliste in civilne objekte, lahko kršili vojna pravila in pomenili vojne zločine. V ponedeljkovih obsežnih raketnih napadih na Ukrajino je bilo po podatkih Kijeva ubitih 19 ljudi, ranjenih pa več kot sto, poškodovana je bila tudi kritična infrastruktura.

Kot je znano se je beloruski predsednik Aleksander Lukašenkov ponedeljek z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dogovoril za oblikovanje skupne vojaške skupine. To naj bi bila posledica zaostritve razmer na zahodnih mejah Ruske federacije.

Stoltenberg: Putinova zmaga bi predstavljala grožnjo za vse

Ob zadnjih ruskih napadih se je oglasil tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg: »Če bo ruski predsednik Vladimir Putin zmagal v vojni v Ukrajini, bo to predstavljalo grožnjo tudi za vse nas,« je dejal pred zasedanjem obrambnih ministrov zavezništva v Bruslju. Zaveznice morajo zato še naprej nuditi podporo Ukrajini, pri čemer pa se praznijo tudi njihova skladišča z vojaško opremo in orožjem, je še dejal Stoltenberg.