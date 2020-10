Sedem vrhov, sedem vulkanov

Ni rojen pod srečno zvezdo

Le od kod jemlje moč in energijo, se sprašujejo njegovi bližnji in strokovnjaki:je z eno besedo rekorder, a niti sam ne more zajeti vseh neverjetnih dosežkov, pod katere se je podpisal do svojega 39. leta življenja. Ni treba dodajati, da njegovih pustolovščin še ni konec.Avstralec je postal najmlajša oseba, ki je premagala izziv sedmih vrhov in sedmih vulkanskih vrhov: na vsaki celini je torej dosegel najvišjo točko in najmogočnejši vulkan.»Že v otroštvu sem sanjaril, da si želim doseči vse mogoče vrhove,« pripoveduje s številnimi Guinnessovimi rekordi ovenčan Daniel. »Spoznal sem, da je s trudom in neusmiljenim treningom mogoče prav vse.« Pri tem je spoznaval svet na najlepši možni način, pripoveduje, največji vtis pa je nanj naredila Antarktika. Ledena celina je veličastna in strašljiva obenem, če bi se kaj zalomilo, mu nihče ne bi mogel pomagati, je zdaj olajšan Daniel, da se je vse končalo srečno.Vrhove je osvajal približno desetletje, po enega ali dva na leto, vmes pa si je napete podvige in zahtevne treninge popestril še s kakšnim izzivom. Denimo, s kajakom je premagal najvišje ležeče jezero, potem pa v isti ledenici, kljub svarilom zdravnika, še zaplaval. »Hotel sem premakniti meje mogočega, postaviti svojo vzdržljivost na največjo možno preizkušnjo in zmagati. Pri vsem tem mi je seveda pomaga odlična podporna ekipa, brez nje bi šlo vse po zlu.«Roko na srce, tudi smrti je že zrl v oči, pripoveduje, in to dvakrat. V Himalaji mu je zmrznila vrv in nevarno je začel drseti v globino, a se je po petdesetih metrih vendarle ujel z derezami in ustavil v ledu. Na strehi sveta pa bi skorajda zmrznil tudi sam, saj je predolgo sedel in počival, se spominja, v zadnjem hipu se je zganil.Daniel Bull, kot opominja že njegov priimek, je zares močan kot bik in velja za najbolj trdoživega Avstralca in nedvomno enega najmočnejših ljudi na svetu, a pravi, da se takšen ni rodil: vzdržljivost si pridelaš z garanjem, nihče ni rojen pod srečno zvezdo, vztraja: »Jaz nisem bil niti kaj prida športnik v otroštvu, a zelo sem si želel doseči nekaj posebnega. Tudi zdravje mi je nagajalo, denimo astma, a sem sklenil vse to premagati.«No, nekaj zagotovo mora biti tudi v genih, priznava, saj je njegova 101 leto stara babica kakor iz jekla. Pred dvema letoma, na svoj 99. rojstni dan, se je vnuku celo pridružila na pohodu na avstralski vrh Mount Kosciuszko, ki dosega 2228 metrov, še vedno živi povsem sama in je vrhunskega zdravja ter počutja.