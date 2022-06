Sedem najuspešnejših držav načrtuje upor proti Kitajski

Voditelji skupine sedmih gospodarsko najuspešnejših liberalnih demokracij, ki jo sestavljajo Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike, so na letnem vrhu G7 podali obljubo. Zavezali so se, da bodo v petih letih z zasebnimi in javnimi sredstvi zbrali 600 milijard dolarjev za financiranje potrebne infrastrukture v državah v razvoju in se zoperstavili starejšemu, večmilijardnemu kitajskemu projektu - iniciativi 'Belt and Road' (BRI).

