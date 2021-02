Sedem minut groze je že na ogled

Na Marsu je skorajda popolna tišina, ki jo tu in tam zmoti le zvok, podoben oglašanju škržata.

Površje tik pod Vztrajnostjo med pristajanjem FOTO: Nasa/jpl-caltech Via Reuters

Pod budnim očesom predsednika

Potem ko je pred enim tednom vesoljsko vozilo Vztrajnost pristalo na Marsu, so javnost že nekaj minut pozneje razveselile prve fotografije površine planeta, kar brez dvoma predstavlja svojevrsten rekord. Običajno je bilo na kaj takšnega namreč treba počakati vsaj nekaj ur.Vztrajnost je nato na Zemljo poslala še en revolucionaren posnetek, in sicer posnetek sonde med samim spuščanjem na rdeči planet. Na njem je odlično vidno, da je bilo vozilo še približno dva metra pred pristankom s kabli pripeto na zaviralno raketno stopnjo, imenovano nebeško dvigalo. Sledila je fotografija zanimive površine ob kolesu vozila. Slednje je veliko kot manjši avtomobil, na krovu pa ima kar 25 različnih kamer. Med njimi je večina takšnih, ki na Zemljo pošiljajo barvne fotografije velike ločljivosti pa tudi videoposnetke. Nekaj dni pozneje so strokovnjaki in vesoljski navdušenci dočakali še videoposnetek s podrobnostmi tako imenovanih sedmih minut groze, kot so poimenovali spuščanje na površino Marsa, ki je razkril podrobnosti tega izjemno zahtevnega podviga.»Tisti, ki se sprašujete, kako se pristane na Marsu, ali zakaj je to tako težko, ali kako fino bi bilo biti zraven, tega ne smete zamuditi,« je ob objavi posnetka pristajanja dejalz Nase in ponosno dodal: »Vztrajnost delo šele začenja, a že zdaj je posredovala nekaj najbolj neverjetnih posnetkov v zgodovini raziskovanja vesolja.« Pristajanje je sicer že posnel Marsov umetni satelit MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), ki že več kot desetletje kroži okrog Marsa, kamor ga je prav tako poslala Nasa. Na njegovem posnetku sta bila vidna padalo in pristajalni modul z vozilom na krovu, ko sta se spuščala proti površini. Za to sta bili potrebna res izjemna usklajenost in natančno delovanje obeh sistemov, MRO pa je deloval kot komunikacijski posrednik med pristajanjem sonde Vztrajnost na površje četrtega planeta našega sončnega sistema.Na velik vesoljski dosežek se je odzval tudi novi ameriški predsednik. »V četrtek, 18. februarja, sem se pridružil svetu in z velikim zanimanjem gledal pristajanje nove vesoljske sonde na površino Marsa. To je izjemen dosežek, ki je bil možen samo s trdim delom in iznajdljivostjo skupine strokovnjakov Nase in laboratorija za reaktivne pogone,« je dejal Biden, ki je dodal, da sedemmesečni polet po velikih vesoljskih globinah predstavlja velik tehnični in znanstveni izziv.Vztrajnost je poleg fotografij in videoposnetkov posnela še nekaj zvočnega materiala, da lahko tudi na Zemlji slišimo, kako je na Marsu. Na enem od 18 sekund dolgih posnetkov je v ozadju slišati zvok roverja, na drugem pa so tega izločili in ostala je skorajda popolna tišina, ki jo tu in tam zmoti le zvok, podoben oglašanju škržata.